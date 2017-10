Westeinder Sloeproei Team wint Grachtencup

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 7 oktober vond één van de langste en grootste sloeproeiraces plaats, ditmaal in Amsterdam. Met 145 deelnemende sloepen betrof dit de wedstrijd met het grootste aantal deelnemers. De sloepen moesten bij deze wedstrijd een afstand afleggen van 24,5 kilometer, dwars door de grachten van Amsterdam.

De Grachtenrace van Amsterdam is onderdeel van de Grachtencup. Een aparte prijs in het roei-seizoen die vergeven wordt aan de ploeg die over de drie genomineerde grachtenraces (Utrecht, Zwolle en Amsterdam) het beste heeft gepresteerd. Het Westeinder Sloeproei Team had Utrecht en Zwolle al gewonnen en kwam dus zeer gemotiveerd naar Amsterdam.

Drukte in grachten

De start was bij het Olympisch Stadion en om 13.13 uur konden de mannen van het Westeinder Sloeproei Team zich kapot gaan roeien op deze lange afstand. De route bracht de sloep naar de Amstel, via de Singelgracht naar het oosten van Amsterdam en daarna door naar de kleine grachten in het centrum van Amsterdam. Op sommige plekken ruimte genoeg om andere sloepen in te halen, maar op andere plekken was het soms bijna te druk om te roeien vanwege alle andere boten.

Saluut

Op de Herengracht brachten alle sloepen een saluut aan de overleden Burgemeester van der Laan, door voor de woning alle riemen in de sloep in stilte omhoog te steken. Een gedenkwaardig moment waar iedere sloep keurig mee om ging.

De Grachtenrace in Amsterdam is een zeer zware wedstrijd en na een lange roeitijd van 02:46:43 uur finishte de Polyester weer naast het Olympisch Stadion. Uiteindelijk betekende dit dat het Westeinder Sloeproei Team als eerste van alle 145 sloepen is geëindigd, met een voorsprong van ruim vier minuten op de tweede plaats. En daarmee werd ook de Grachtencup voor het tweede achtereenvolgende jaar veiliggesteld door het team. Wederom een prachtig resultaat voor het team uit Aalsmeer.

Grand Slam

Op 4 en 5 november wordt het seizoen afgesloten in Muiden. Door de zeer goede resultaten maakt het Westeinder Sloeproeit Team ook nog een zeer grote kans in het behalen van de Grand Slam, de laatste prijs van het seizoen.