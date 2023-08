‘West ontmoet Oost’ in Elsrijk

Amstelveen – Op zondag 17 september wordt een culturele voorstelling met muziek en zang ‘West ontmoet Oost’ georganiseerd in Openluchttheater Elsrijk. De voorstelling wordt georganiseerd door de werkgroep Diversiteit van Stadsdorp Elsrijk. De voorstelling wordt geopend door Edu Dumasy, de organisator van dit evenement, en met Spoken Word theatermaker Max Pickkers. Daarna volgen optredens van Javaans-Surinaamse gamelanorkest Bangun Tresna Budaya, angklunggroep Melodi Bambu en Indorockband The Alabama. De afsluiting wordt verzorgd door Rek Ayo Rek en Tul Jaenak Jae Jatul Jaiji. De bijzondere voorstelling is van 15.00 tot 16.30 uur en de toegang bedraagt 5 euro per persoon (kinderen gratis). Bij de kassa van het Openluchttheater kunnen kaarten gekocht worden. Het adres van het Openluchttheater is De Ruwiellaan 20, Amstelveen. Voor actuele informatie rondom de voorstelling zie: www.openluchttheaterelsrijk.nl. Bij slecht weer wordt de voorstelling verplaatst naar een andere locatie.

Indische maaltijd

Na de voorstelling wordt een Indische maaltijd geserveerd. De kosten daarvan zijn 10 euro per persoon. Aanmelden hiervoor is wel een vereiste en kan 14 september via ontmoetenherdenk@gmail.com, ovv West ontmoet Oost. Zie ook www.ontmoetenherdenk.nl.

Lezingenen workshops

In het kader van het gemeentelijke diversiteitsbeleid hebben wijkbewoners in Elsrijk een werkgroep gevormd die diversiteit onder de aandacht wil brengen. Deze werkgroep organiseert naast het jaarlijkse culturele evenement ook lezingen en workshops.