Werkzaamheden voor aanleg Hoffscholteweg

Aalsmeer – Er zijn werkzaamheden gepland voor de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. De nutsbedrijven gaan ter hoogte van het Spoorlijnpad een aantal kabels en leidingen verleggen. Een aantal leidingen is al verlegd, dat kon zonder hinder voor de fietsers. Aannemer Hak begint woensdag 19 mei met de verlegging van een leiding van de Gasunie. Dat gaat helaas niet zonder hinder voor de fietsers, het fietspad tussen de Stommeerkade en Wissel is hiervoor afgesloten worden. Er staan ter plekke borden die de omleidingsroute aangeven.

Bij het aanleggen van de Burgemeester Hoffscholteweg wordt het fietspad tussen de Burgemeester Hoffscholteweg en Wissel weer aangelegd. Dit deel van het Spoorlijnpad sluit dan aan op het fietspad langs de Burgemeester Hoffscholteweg. De planning daarvan is nog niet bekend. Het andere deel van het Spoorlijnpad, het deel tussen de Burgemeester Hoffscholteweg en Stommeerkade, komt niet meer terug.

Contact

Mochten er tijdens de uitvoering vragen over het werk zijn of er overlast ervaren wordt, kan contact opgenomen worden met de toezichthouder, de heer Klompmaker via b.klompmaker@amstelveen.nl