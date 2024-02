Werkzaamheden Uiterweg gaan laatste fase in

Aalsmeer – Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 februari is er ’s nachts hard gewerkt om een damwand te plaatsen naast de Uiterweg ter hoogte van de Grundelweg. Deze werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. Hiermee heeft aannemer Van Gelder de eerste en tweede fase van de werkzaamheden afgerond en zijn alle nachtelijke werkzaamheden voor dit werk klaar. In de derde en laatste fase, van 12 tot en met 23 februari, wordt de damwand afgewerkt met hout. Tijdens deze werkzaamheden is op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur een halve rijbaan beschikbaar op de Uiterweg tussen de Grundelweg en de Dirk Baardsebrug. Het verkeer wordt tijdens deze werkzaamheden om-en-om langs het werk geleid. Dit kan korte wachttijden tot gevolg hebben.

App of website

De actuele informatie over wegafzettingen en omleidingsroutes zet de aannemer in de VanGelderWerktApp. In deze app staat ook informatie over het ophalen van huisvuil, grofvuil, kleding, plastic, oud papier en de nood- en hulpdiensten. De VanGelderWerktApp is onderdeel van de BouwApp. Deze BouwApp is ook te gebruiken om de laatste informatie te krijgen over dit project. Zoek in deze app op ‘project Uiterweg Aalsmeer’. De app is gratis te downloaden in de App Store of in de Google Playstore. Of bezoek de website www.debouwapp.nl voor meer informatie.