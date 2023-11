Werkzaamheden in Centrum bijna klaar

Aalsmeer – Het einde nadert van de werkzaamheden in de Zijdstraat. De winkelstraat is geheel bestraat, er zijn bankjes en fietsenrekken geplaatst en het Molenplein heeft naast het beeld De Paardendief (gelukkig) ook de windwijzer terug. Aannemer Fronik heeft, om de klus op tijd te klaren, hulp ingeroepen van Diekman Bestrating. Petje af voor de harde werkers, zelfs in de stromende regen vorige week werd vakwerk geleverd. Rest nog de kruising met de Weteringstraat dicht bestraten, maar het ziet er naar uit dat eind van deze week ook hier niet meer langs hekken gelopen hoeft te worden.

Bezoek Sint en Pieten

De ondernemers (en kinderen) kunnen dus Sinterklaas en de Pieten welkom heten in een vernieuwd Centrum. Zet de komst van de goedheiligman en zijn vrienden maar alvast in de agenda: Zaterdag 18 november! Het worden weer drukke tijden voor de Sint, want een week later, op zaterdag 25 november, wordt Kudelstaart met een bezoek vereerd.