Werkzaamheden aan Leimuiderbrug

Leimuiden – De provincie Noord-Holland voert tussen 8 en 18 december onderhoudswerkzaamheden uit aan de Leimuiderbrug. Tijdens de werkzaamheden is de Leimuiderbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer op de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de A4 wordt geadviseerd om te rijden via de N446 en de A4. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt onder andere bij een van de brugdelen het hydraulisch systeem voor een deel vervangen. Hierdoor blijft dit brugdeel omhoog staan en is de N207 ter hoogte van de Leimuiderbrug gestremd voor het wegverkeer. Het andere brugdeel blijft begaanbaar voor het openbaar vervoer, nood-en hulpdiensten en landbouwverkeer. Ook bromfietsers en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Leimuiderbrug. Zij kunnen via het bestaande fietspad over de brug rijden.

Tijdens de werkzaamheden is ook de oostelijke Ringvaart ter hoogte van Leimuiden gestremd voor alle schepen. Het scheepvaartverkeer wordt geadviseerd om te varen via de westelijke Ringvaart. Voor vragen over de werkzaamheden aan de brug kunnen (vaar)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.