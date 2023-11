Werkzaamheden aan de Aalsmeerderbrug

Aalsmeer – In november wordt de Aalsmeerderbrug aangesloten op de bediencentrale in Heerhugowaard, van waaruit de provincie Noord-Holland de brug op afstand gaat bedienen. Er worden dit najaar verschillende werkzaamheden uitgevoerd die zorgen voor hinder voor verkeer over de weg en voor scheepvaart over de Ringvaart.

Afsluiting Ringvaart

Vanaf 30 oktober tot en met zondag 19 november wordt de Aalsmeerderbrug niet bediend voor schepen die hoger zijn dan 2,5 meter. Wegverkeer ondervindt geen hinder.

Afsluiting N196

Vanaf maandagavond 20 november tot vrijdagochtend 1 december is de Aalsmeerderbrug doordeweeks (niet op vrijdag- en zaterdagavond/nacht) in de avonden en nachten van 22.00 tot 6.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Verkeer op de Burgemeester Kasteleinweg (N196) wordt via borden omgeleid via de Waterwolftunnel-N201-N231. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van fietsbussen.

Ook voor scheepvaart is de brug tijdens de werkzaamheden (20 november tot 1 december) en overdag afgesloten. Vanaf 1 december 06.00 uur draait de brug weer volgens de reguliere bedientijden.

Meer informatie

Vragen of klachten? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over Centrale bediening van bruggen en sluizen en de werkzaamheden is te vinden op www.noord-holland.nl/centralebediening.