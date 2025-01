Werkbezoek raadsfractie DUS! aan Wijkcentrum Bilderdijkhof

Uithoorn – Drie leden van de raadsfractie DUS! hebben woensdag jl. een werkbezoek afgelegd bij de Bilderdijkhof, het wijkcentrum van Participe/Uithoorn voor Elkaar in Uithoorn. Ze draaiden mee met de activiteiten die op dat moment werden aangeboden in het ontmoetingscentrum.

Zo is Pim Boswijk meegelopen met de Wandelgroep waarin veel inwoners meelopen. Ze beleven wekelijks veel plezier aan deze activiteit, waarbij ze ongeveer drie kwartier door het Libellebos wandelen. Hij heeft mooie persoonlijke verhalen van de deelnemers meegekregen en was verrast wat dit voor de mensen betekent om in georganiseerd verband in de buitenlucht te zijn en ondertussen allerlei ervaringen te kunnen delen met elkaar. Het biedt mensen zekerheid om in zo’n groep te kunnen bewegen en dat maakt een dergelijk initiatief heel laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Pim merkte ook op dat het gebouw een prachtige metamorfose heeft ondergaan, mede dankzij PPG uit Uithoorn.

Ans Gierman sloot aan bij de open inloop, waarbij mensen in de grote zaal gezellig met elkaar spelletjes deden en ondertussen met elkaar in gesprek waren over allerhande onderwerpen. Het was vooral ophalen wat de mensen beweegt om naar een dergelijk wijkcentrum te komen en waar zij zoal tegenaan lopen in het proces van ouder worden. Waarbij ook ingezoomd werd om de woonbehoefte van deze doelgroep scherp te krijgen.

Judith Beuse nam o.a. een kijkje bij de Ontmoetingsgroepen, waar mensen met dementie een vaststaand programma volgen. Deze ochtend stonden sjoelen, klaverjassen en rummikub op de agenda. Mensen beleven er veel plezier aan om met gelijkgestemden een gezelligheidsactiviteit te verrichten waartoe ze nog wel in staat zijn en waarbij de hersenen spelenderwijs getraind worden. Ook werden de vrijwillige planners van ANWB AutoMaatje door alle raadsleden nog bevraagd over hun waardevolle werkzaamheden en hoe de procedure is om deel te kunnen nemen aan AutoMaatje. Het werd hen duidelijk dat deze dienstverlening echt voldoet aan een grote behoefte van een doelgroep die geen mogelijkheden heeft om zelfstandig vervoer te regelen.

Iedere week koken vrijwilligers soep voor de open inloop en de Ontmoetingsgroepen. De raadsleden sloten hun bezoek af met het eten van een heerlijk kopje courgette-spinazie soep samen met alle bezoekers van het wijkcentrum en kijken met plezier terug op deze gezellige en informatieve ochtend.

Foto is aangeleverd.