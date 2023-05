Werkbezoek gemeenteraad Nieuwkoop aan Aalsmeer

Aalsmeer – Raadsleden en ambtenaren van de gemeente Nieuwkoop hebben een werkbezoek aan Aalsmeer gebracht om de raadzaal van Aalsmeer te bekijken.

De gemeenteraad van Nieuwkoop is van plan om de raadzaal aldaar te verbouwen en is op zoek gegaan naar gemeenten met een inspirerende raadzaal. De prachtige raadzaal van Aalsmeer, die in 2017 is opgeleverd, wilden de raadsleden en ambtenaren van Nieuwkoop graag met eigen ogen aanschouwen. Ook wilden ze graag weten welke ervaringen Aalsmeer heeft opgedaan in het hele proces van verbouwen.

Dirk van Willegen (CDA) was namens de raad van Aalsmeer aanwezig, omdat hij als raadslid destijds betrokken was bij de herinrichting van de raadzaal. Hij gaf een toelichting over het proces en gaf een aantal aandachtspunten mee. De Nieuwkoopse raadsleden en ambtenaren waren onder de indruk van de raadzaal van Aalsmeer en gingen met een goed beeld en meer kennis terug naar Nieuwkoop.