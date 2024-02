Wensbank: Dennis ziet Ajax-helden van dichtbij

Amstelland – Bianca Plantinga heeft een wens voor haar zoon, Dennis, ingediend bij de Wensbank van Ziekenhuis Amstelland. “Het zou geweldig zijn als hij een keer een wedstrijd van Ajax 1 zou kunnen bijwonen. Na zoveel tegenslagen en ellende vind ik dat hij dit wel verdiend heeft.” Het wenscomité van de Wensbank was het hiermee eens en nam contact op met Ajax.

Vorige week zondag kreeg Dennis namens Ajax Foundation en AFC Ajax de kans om als ballenjongen, vlak bij het veld te staan, tijdens de wedstrijd tegen RKC. Zijn ouders ontvingen een uitnodiging om de wedstrijd vanaf de tribune bij te wonen. “Wat een superleuke dag hebben wij samen met Dennis beleefd bij Ajax met ook nog eens een overtuigende overwinning voor Ajax. Dank jullie wel voor het regelen”, zei Bianca na afloop. “Dennis heeft dit echt verdiend. Na een herseninfarct van zijn vader verleent hij mantelzorg waar nodig. Ook maakt hij zich veel zorgen over mij na een hartinfarct en borstkanker. Dit was een welkome ontspanning voor ons allemaal.”

Wenscomité bestuurder Sophia de Rooij: “Ook dit was weer een prachtige wensvervulling, fijn dat deze is doorgegaan. We hebben het hele gezin zo een fijn gevoel kunnen bezorgen. Ook dit jaar zullen we ons blijven inzetten om de wensen van patiënten, medewerkers en bezoekers te vervullen. Dit initiatief, in samenwerking met WISH3, illustreert de kracht van samenwerking in onze regio om bijzondere momenten te creëren, met name voor mensen die dat het meest nodig hebben.” Zowel patiënten, medewerkers als bezoekers kunnen hun wensen in de wensbank achterlaten of online indienen. Periodiek worden door Ziekenhuis Amstelland en WISH3 de mooiste wensen vervuld.