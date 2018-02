Wel of niet schaatsen in Aalsmeer?

Aalsmeer – Net als in de rest van Nederland zijn ook heel veel inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart in de ban van de naderende ijspret. Kan er volgende week en volgend weekend geschaatst worden? En waar? Volgens de weermannen en weervrouwen kan er zo goed als zeker geschaatst worden, maar waarschijnlijk niet op grote meren en op de Elf Stedentocht moet maar niet gerekend worden.

In de gemeente zijn tal van (ondiepe) sloten, dus hierop schaatsen wordt misschien wel mogelijk. En voor wie kiest voor liever een veilig rondje: Er wordt her en der gefluisterd dat VZOD een tweede poging gaat doen om de skeelerbaan om te toveren in een gezellige ijsbaan. De eerste keer sloeg de dooi te snel in, maar dit keer is de kans van slagen groot.

Schaatsdico

De Zotte Wilg aan de Uiterweg is helemaal positief gestemd. Als er geschaatst kan worden op de Kleine Poel organiseert het restaurant op zondag 4 maart een après schaats in samenwerking met Kees Markman (KMPA). De speciale schaatsdisco wordt buiten of binnen opgebouwd en natuurlijk wordt er warme chocolademelk geserveerd en kan er gedanst worden. Als de Poel niet bevroren is, gaat deze après schaats overigens ook ‘gewoon’ door en noteer alvast zondag 11 maart: Dance Classics bij de Jonge Heertjes aan het Raadhuisplein.

Nu maar duimen dat er na vele jaren weer eens geschaatst kan worden op natuurijs. Het is waarschijnlijk wel van korte duur, want na het weekend van 3 en 4 maart schijnt de ‘Russische beer’ zich weer terug te trekken en dat vinden de liefhebbers van de lente en de zomer dan weer een heel prettig vooruitzicht…

Foto: De Weteringtocht tussen de Wetering- en de Seringenstraat. Nu nog maar half bedekt met een flinterdun ijslaagje.