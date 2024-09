Weet jij wat je eet?

De Ronde Venen – In de zomervakantie startte het programma Fit ouder worden in Het Sporthuis Abcoude, een activiteit die erop gericht is senioren te helpen vitaal te blijven. Na een geslaagde presentatie over Positieve Gezondheid en wekelijkse sportlessen in de zomervakantie, staat op woensdag 25 september van 13:30 – 15:30 uur een volgende bijeenkomst en beweegles in de planning. Die middag geeft diëtiste Anne Ruizendaal een presentatie over voeding. Het lezen van etiketten op voeding staat hierbij centraal. Want wie zich wat meer wil verdiepen in voeding, doet er goed aan te beginnen bij het lezen van de etiketten. Wie neemt écht de moeite om al die kleine tekst op de verpakking te lezen? En wat is de betekenis van alles wat erop staat en welke invloed heeft dat op lichaam en welbevinden? Aan de hand van sprekende voorbeelden geeft Anne de deelnemers meer inzicht in de wat we allemaal dagelijks eten en geeft ze praktische tips over gezond(er) eten.

Na de presentatie kunnen de deelnemers weer meedoen met de activiteit in de zaal, gegeven van sportprofessional Astrid de Graaf-Schmeddes. Kosten presentatie en beweegles: € 2,50 (inclusief koffie/thee). Meer informatie is te vinden op www.hetsporthuisabcoude.nl/fit-ouder-worden.

Foto: Diëtiste Anne Ruizendaal (links) en sportprofessional Astrid de Graaf-Schmeddes