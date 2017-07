Weer weekend vol activiteiten

Aalsmeer – Het is weer bijna weekend en dit betekent in Aalsmeer leuke activiteiten beleven. Vanavond, vrijdag 14 juli, geeft Sursum Corda een concert bij buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De aanvang is 19.30 uur en bij slecht weer wordt binnen een gevarieerd repertoire ten gehore gebracht. En voor wie vanavond geen tijd heeft, de muziekvereniging geeft zaterdag 15 juli een concert bij korenmolen De Leeuw in de Zijdstraat vanaf 14.30 uur.

Zaterdagavond 15 juli treedt een Engelse band op in cafe Joppe. The Rythm Collective brengt een breed scala aan rock en popnummers uit zowel de jaren tachtig als hits van nu. De aanvang is rond 21.30 uur en de toegang tot Joppe in de Weteringstraat is gratis. Zaterdag overdag eerst maar sportief actief. Familie-estafette in natuurbad Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade vanaf 13.00 uur en tennisvereniging Kudelstaart aan de Bilderdammerweg houdt vanaf 10.00 uur open dag.

Het weekend biedt ook de mogelijkheid om cultuur op te gaan ‘snuiven’. Het Crash Museum in fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk is iedere zaterdag open van 11.00 tot 16.00 uur. In het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is momenteel een hele leuke en kleurige expositie, ‘Vreemde vogels en rare snuiters’, te zien en galerie Sous-Terre, tegenover de watertoren, trakteert op een mooie tentoonstelling rond het thema bloemen. Het Oude Raadhuis is vrijdag, zaterdag en zondag open van 14.00 tot 17.00 uur. Sous-Terre binnen stappen kan zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Voor wie ook zondag de ‘sportspieren’ wil trainen: De watertoren is open van 13.00 tot 17.00 uur. Het is een behoorlijke klim naar boven, maar het uitzicht is prachtig!

De moeite waard om alvast te noteren: Zondag 23 juli honing slingeren op de Historische Tuin (ook dit weekend open van 10.00 tot 16.30 uur) en Bahama cocktail party bij hotel Chariot en restaurant Centennial aan de Oosteinderweg 247. Genieten van een gezellige middag met livemuziek in zomerse sferen van 15.00 tot 19.00 uur.

Fijn weekend!