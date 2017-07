Weer vrachtwagens klem onder viaduct

Aalsmeer – Het was weer raak, twee keer zelfs deze week. Afgelopen dinsdag 18 juli reed een chauffeur zijn vrachtwagen klem onder het viaduct van de Hornweg en vrijdagmiddag 21 juli maakte een bestuurder van een andere vrachtwagen een verkeerde inschatting en kwam met de laadklep vast te zitten.

De door de gemeente geplaatste borden en knipperlichten worden wel heel vaak over het hoofd gezien. Aan de gemeente zijn al eens vragen gesteld over het (te) lage viaduct over de Hornweg. De weg daar iets verdiepen, zou heel wat ongelukken en schade schelen. Hier is onderzoek naar gedaan, maar de kosten hiervan zouden behoorlijk hoog zijn.

Gelukkig komen tot nu toe de chauffeurs met de schrik vrij. Slechts een enkeling is licht gewond geraakt. Ook de bestuurders van dinsdag en vrijdag zijn ongedeerd blijven. Dat valt niet te zeggen van hun wagens. Beiden liepen forse schade op en moesten weggesleept worden. Ook het viaduct is dit keer beschadigd.

Foto: Marco Carels