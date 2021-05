Weer vrachtwagen klem onder viaduct Hornweg

Aalsmeer – Het is enkele maanden goed gegaan bij het (lage) viaduct over de Hornweg, maar vandaag (donderdag 27 mei) rond één uur in de middag heeft weer eens een vrachtwagen zich klem gereden. Na enkele meters kwam de wagen vast te zitten en wilde niet meer voor- of achteruit. Voor de geschrokken bestuurder zat er niets anders op dan de hulpdiensten te alarmeren en te wachten op hulp.

Enkele maanden geleden was de gemeente nog optimistisch, de nieuwe, extra waarschuwingsborden lijken te worden opgemerkt. Helaas niet door deze bestuurder, die waarschijnlijk dacht er wel ‘net aan’ onder door te kunnen.

Met alle opbrekeningen in Aalsmeer vanwege de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg worden natuurlijk andere routes gezocht, maar de Hornweg is geen goede optie voor vrachtwagens, zo blijkt maar weer.

Foto: Marco Carels