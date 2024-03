Weer twee Alkwin-Awards Winnaars op het VWO Alkwin Kollege￼

Regio – Dinsdagmiddag 27 februari hebben alle 6 vwo-leerlingen van het Alkwin Kollege hun pws-presentatie gehouden voor ouders, belangstellenden en de beoordelende docenten. Om 17.00 zijn in de aula van Alkwin Kollege twee Alkwin-Awards uitgereikt aan de beste, indrukwekkendste pws-en. Er zijn twee categorieën: leerlingen die de richting Wetenschaps Oriëntatie Nederland volgen en er is een prijs leerlingen voor de andere richting. De winnaars van de Alkwin Award zijn Ana-Britt Jacobsen uit Mijdrecht en Jasmijn Tabor uit Wilnis met hun PWS Medische experimenten in Auschwitz-I en Auschwitz-Birkenau.

Een heftig onderwerp dat zij beide intensief hebben uitgediept. Het is een onderwerp dat niet zomaar door de gemiddelde vwo-leerling wordt opgepakt. Er is een grote persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp doordat familie van is omgekomen in deze concentratiekampen. Zij hebben Auschwitz bezocht en zijn ook bij het Niod geweest. Dit laatste bezoek was de kers op de taart. Daarnaast hebben zij ook de ethische kant van dit onderwerp uitgebreid belicht. De betrokkenheid blijkt vooral uit de volgende stukje uit het PWS:



Puzzeldoos

Mijn tijd op het VWO voelde als het bezitten van een immense puzzeldoos, maar tot mijn verbazing bleven de stukjes grotendeels onaangeroerd. De echte uitdaging en voldoening ontdekte ik pas toen ik aan mijn profielwerkstuk begon. Het was alsof ik de ontbrekende puzzelstukjes vond en eindelijk het volledige plaatje kon zien. Nu, met het volledige plaatje in zicht, realiseer ik me dat mijn passie voor onderzoek de ontbrekende schakel was. Het plezier dat ik haal uit het ontdekken van nieuwe informatie, het verkennen van onbekende terreinen en het stellen van diepgaande vragen heeft de puzzel tot leven gebracht

Leet-schrift

Thijs Poort uit Zevenhoven en Jens Horstmanshof uit Kudelstaart hebben de Alkwin-Award (WON) gewonnen met hun PWS over het herkenningsvermogen van het Leet-schrift. Leet (of “1337”), ook bekend als leet of leetspeak, is een systeem van gewijzigde spelling dat voornamelijk op internet wordt gebruikt. Dit is een schrift waar bij letters vervangen worden door symbolen en getallen. Zij hebben een link proberen te leggen met opleidingsniveau en de mate waarin de woorden worden herkend als zij geschreven zijn in L33t-schrift.

Volgens de PWS-begeleider is het wetenschappelijk gehalte van o.a. de theoretische achtergrond prima in orde. Het lezen hiervan was een feestje. Het geheel was goed geconstrueerd en voorzien van voldoende bronnen. Het had stiekem iets weg van een wetenschappelijke publicatie. Het niveau ligt boven het 6-vwo niveau en de onderzoekers zijn duidelijk toe aan de volgende universitaire stap:-).