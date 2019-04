Weer open podium bij De Schans in Uithoorn

Uithoorn – Wegens groot succes is er elke tweede zondag van de maand een open podium in het proeflokaal van Bierbrouwerij en Distilleerderij De Schans. Aanstaande zondag 14 april kan eenieder van 15.00 tot 18.00 uur weer meedoen!

Wanneer jij je kunsten wil vertonen op gitaar, bas, drums, piano of een willekeurig ander instrument of wil je een mooi lied zingen en dat graag eens voor publiek doen samen met een bandje? Dan ben je van harte welkom. In het proeflokaal is een samengestelde band onder leiding van Ronald van Hove aanwezig die je ondersteunt en op weg helpt.

Geef jezelf op per email via SchansJamOpenPodium@gmail.com. Vertel daarbij kort iets over jezelf en wat je wilt gaan doen. Vermeld in ieder geval het nummer wat je wil spelen en of je zingt of welk instrument je speelt.

Er kan niet gegarandeerd worden dat alles muzikaal ondersteunt kan worden, maar heel veel nummers zijn mogelijk. Kijk voor meer informatie over het open podium op de website: www.openpodiumuithoorn.com.

Niet zelf zingen of meespelen, maar gewoon gezellig kijken en luisteren naar de anderen met een Schansbiertje in de hand kan natuurlijk ook, iedereen is welkom in Bierbrouwerij en Distilleerderij De Schans aan Schans 21 in Uithoorn.