Weer lichtjeswandeling bij de kinderboerderij

Aalsmeer – Van zaterdag 9 tot en met dinsdag 26 december is de lichtjeswandeling weer te bezoeken bij kinderboerderij Boerenvreugd. Gezellig met de (klein)kinderen een rondje wandelen om de boerderij en genieten van de kerstsfeer. Bezoekers kunnen zelf bepalen waarop de lichtjeswandeling gelopen gaat worden, zodra het donker wordt gaan de lichtjes aan.

De wandeling start bij de hoofdingang van de kinderboerderij (speeltuinzijde) in de Beethovenlaan en loopt via het pad rond Boerenvreugd. Op het terrein van de boerderij staan verlichte items die vanaf het wandelpad goed te zien zijn. Bij ieder item staat een letter en deze vormen samen een woord. De wandelkaart waarop de oplossing kan worden ingevuld komt vanaf 9 december op facebook en de site www.boerenvreugd.nl te staan en kan na downloaden uitgeprint worden.

Aan het einde van de wandeling mag de wandelkaart in de rode brievenbus gedaan worden. Uit alle goede inzendingen worden door de boeren en boerinnen van Boerenvreugd drie prijswinnaars getrokken. De lichtjeswandeling is ook voor kleine kinderen goed te lopen. Vergeet niet een pen, zaklamp en de wandelkaart mee te nemen.

Deelname aan de lichtjeswandeling is gratis, maar een kleine donatie wordt op prijs gesteld. Varken Beer kan ‘s avonds niet buiten gezet worden, maar op de wandelkaart staat een QR-code en via deze code is het mogelijk een bijdrage te geven aan de Aalsmeerse kinderboerderij.