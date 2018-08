Weer kat vermist vanuit Centrum

Aalsmeer – Hij heeft meegedaan aan de fotowedstrijd van de Meerbode en vorige week in de krant gestaan. Nu voor de tweede keer in korte tijd in de krant, maar om een heel andere reden.

Noah wordt namelijk vermist. Dit is al kat nummer vier die niet thuis gekomen is bij zijn baasjes. De kat is gechipt en gecastreerd net zoals de andere drie die nog vermist worden.

Noah heeft wat hapjes uit zijn oortjes. Verder is het gewoon een lieve lobbes. Vermist vanaf het Weteringplantsoen in het Centrum. Zijn maatje Bikkel mist hem heel erg.

Graag allemaal naar hem uit kijken, zijn baasjes willen hem heel graag terug. Noah gezien of meer informatie? Bel 06-49905824.