Weer kalender ‘Schoonheid van Aalsmeer’

Aalsmeer – De zevende editie van de kalender van de Schoonheid van Aalsmeer voor 2023 is vanaf nu verkrijgbaar. Wederom een verrassende, hele mooie kalender, met foto’s van de allermooiste, gewoonste, bijzonderste dingen waar je meestal zo aan voorbij gaat, en die Aalsmeer en Kudelstaart eigenlijk zo uniek maken.

Dit jaar zet de Schoonheid van Aalsmeer zich in voor de hondentrainingsgroepen van de Dierenbescherming. De trainingsgroepen zijn door de herinrichting van het Hornmeerpark verhuisd naar een ander veldje. De makers van de Schoonheid van Aalsmeer willen de hondentrainingsgroepen van de Dierenbescherming graag ondersteunen door sport- en spelmateriaal voor hen aan te schaffen. De kalender is verkrijgbaar bij de Marskramer in Kudelstaart, het Boekhuis in de Zijdstraat, Hulleman in de Ophialaan, Nico-Optiek in Oosteinde, PACA in de Lakenblekerstraat of op het Driekolommenplein en bij de Waterlelie aan de Dreef. De kalender kost net als andere jaren gewoon weer een tientje en de gehele opbrengst komt ten goede aan het gestelde doel.