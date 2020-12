Weer grof vuil gedumpt bij containers Schoutweg

Kudelstaart – Bij de glasbak- en plastic-containers aan de Schoutweg hebben afgelopen maandag 30 november ‘bewoners’ het weer nodig gevonden grof vuil te deponeren. “Dit ronduit asociale gedrag moet snel een halt worden toegeroepen”, vindt onder andere Jeroen Springintveld. “Het is niet de eerste keer dat hier grof vuil wordt gedumpt. Wat wel opvalt is dat het steeds meer wordt wat mensen er neergooien.”

De bewoners nabij de Schoutweg zitten met de rotzooi en de Meerlanden mag het weer komen weghalen voordat het in de sloot erachter verdwijnt. “Een boete voor geen mondkapje is 95 euro. Dan is dit minimaal een bekeuring van 500 euro waard.” Een korte boodschap van Jeroen voor deze asociale mensen: “Breng je rotzooi naar de gemeentewerf en zadel anderen er niet mee op.” En tot slot een tip voor de gemeente: “Plaats een camera, dat kan makkelijk op een lantaarnpaal.