Regio – Berichten wij vorige week al over diverse bermbrandjes in de buurt of naast de Poelweg, vrijdagmiddag was het opnieuw raak. Beveiliging van de bloemenveiling probeerde het eerst met handblussers, (zie foto) maar ook dit keer moest de brandweer er aan te pas komen om de smeulende hoopjes te doven. (foto Jan Uithol)