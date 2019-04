Weer beachvolleybal toernooi Kudelstaart

Kudelstaart – Ook dit jaar wordt het jaarlijkse beachvolleybal toernooi in Kudelstaart georganiseerd, ditmaal op 15 juni. Inmiddels is het toernooi een begrip geworden in sportief Kudelstaart. Afgelopen jaar streden er maar liefst 32 teams op vier aangelegde velden achter het dorpshuis. En wederom worden er dit jaar vier beachvolleybal velden aangelegd in samenwerking met Arthur Bon.

Het wordt weer een zeer gezellig toernooi, waar iedereen aan mee kan doen (minimale leeftijd 12 jaar). Er wordt gespeeld met teams van zes personen, waarbij er minimaal één vrouwelijke deelnemer in het veld staat gedurende de wedstrijden. De standaard volleybalregels worden gevolgd tijdens het gehele toernooi en ieder team speelt in ieder geval zeven wedstrijden. Aanvang van de eerste wedstrijden is om 12.00 uur en de finalewedstrijden worden rond 19.00 uur gespeeld.

Twaalf vrachtwagens zand

Het opzetten van de velden vindt plaats vanaf de donderdag voor het toernooi. Twaalf vrachtwagens met zand worden dan gelost op de parkeerplaats achter het Dorpshuis en die worden op de vrijdag met kraantjes glad gemaakt en volledig ingericht tot vier beachvolleybal velden.

Een hele organisatie, maar met een groot aantal vrijwilligers en met de hulp van een aantal sponsoren lukt dit ieder jaar zeer goed.

Inmiddels is de inschrijving voor dit toernooi geopend en loopt het aantal deelnemende teams al snel op. Opgeven kan door een mail te sturen aan beach.kudelstaart@gmail.com. Vermeld hierbij de contactpersoon, telefoonnummer en de teamnaam. Schiet wel op, want vol is vol.