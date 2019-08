Weer Basket Stars voor jeugd bij BVA

Aalsmeer – Steeds meer kinderen willen graag sporten, maar de juiste sport uitzoeken is niet altijd even eenvoudig. Heb jij al bedacht welke sport je wil gaan doen? Of twijfel je nog een beetje? Dan ben je van harte welkom om te komen sporten bij Basket Stars. Om de stap naar het sporten bij een vereniging iets kleiner te maken heeft Basketbal Vereniging Aalsmeer afgelopen jaar Basket Stars opgericht. Basket Stars verzorgt trainingen op de zaterdagochtend voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Een moment in de week waarop je niet hoeft te haasten vanuit school en vaak ook geen andere sporten gepland staan.

Bij Basket Stars word je geen lid, maar betaal je per training die je mee doet. Hierdoor kan je zo lang uitproberen als jij maar wilt. Lid worden van een vereniging doe je pas wanneer je zeker weet dat je de juiste sport hebt gevonden.

Bij de Basket Stars trainingen staan er elke week ervaren trainers klaar die jou spelenderwijs laten ervaren hoe het is om samen met anderen sportief bezig te zijn. Het hoofddoel van de trainingen is dat jonge sporters het sporten leuk gaan vinden en met plezier naar de trainingen komen. Verder wordt er gewerkt aan de motorische ontwikkeling en samenwerking heeft een belangrijke rol. Naast basketbal komen er tijdens de trainingen ook andere sporten voorbij, zodat je je goed kan oriënteren op wat er echt bij jou past.

Dit jaar starten de trainingen op zaterdag 31 augustus. Dus hou de zaterdag vrij, neem je broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee en kom ontdekken hoe leuk de Basket Stars trainingen zijn! Vanaf 31 augustus elke zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur in Sportcentrum de Waterlelie aan de Dreef. Deelname kost 3 euro per training. Een tien-strippenkaart kan aangeschaft worden voor 25 euro. Kijk voor meer informatie op de facebook pagina of bezoek de website: basketstars.wixsite.com/Aalsmeer.