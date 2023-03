Weer autobrand nu in de Amstelhoek

Regio – Op de Amstelkade in Amstelhoek, net over de grens bij Uithoorn, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto volledig uitgebrand. De brandweer van Uithoorn was snel ter plaatse, maar kon helaas niet voorkomen dat de auto volledig in de as werd gelegd. .Een naast de brandende auto geparkeerd staande bestelbus moest er ook aan geloven en raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand is ontstaan wordt onderzoek naar gedaan. Wel worden er de laatste tijd, zowel in De Ronde Venen als in Uithoorn auto’s in de brand gestoken. Of dit ook hier het geval is nog in onderzoek. (foto Jan Uithol)