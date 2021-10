Weer aanrijding op busbaan

Vrijdagavond jl. is er weer een aanrijding plaatsgevonden e op de busbaan langs de N201 bij Mijdrecht. Één persoon hierbij raakte gewond. Het ongeval gebeurden rond middernacht ter hoogte van de Eerste Zijweg. De bus reed op de busbaan richting Uithoorn toen een automobilist die parallel aan de busbaan reed afsloeg. De bus ramde de auto aan de zijkant. Één van de inzittenden van de bus raakte hierbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de personenwagen is door de politie meegenomen naar het bureau. Foto VTF