Handbal en voetbal dit weekend: Spannend!

Aalsmeer – Vrolijke gezichten maandag vast bij de sportliefhebbers in Aalsmeer. De eerste handbal- en voetbalteams kwamen weer in actie en de meeste wedstrijden vonden thuis in De Bloemhof en bij FCA en RKDES plaats. Een domper is zeker het voetbaltreffen van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan zaterdag tegen Zwaluwen’30. Lange tijd bleef de 0-0 op het scorebord genoteerd, maar in de tachtigste minuut waren het toch de bezoekers uit Hoorn die Aalsmeer een nederlaag bezorgde. Eindstand 0-1.

Heren FIQAS: Waanzinnig

In De Bloemhof kon zaterdagavond genoten worden van twee handbal-topwedstrijden. De Heren 1 had in de BeNe League SV Sasja als tegenstander en deze ploeg uit België werd compleet overtroffen door de Aalsmeerders. De rust ging FIQAS in met 14-5 winst en de Aalsmeerders wisten uiteindelijk de waanzinnige winst van 34-14 te laten noteren. Een geweldige prestatie, want hiermee heeft FIQAS een derde notering in deze Belgische-Nederlandse competitie weten te bemachtigen. Het wordt nog heel spannend…

Dames FIQAS gelijk

Er kon slechts een korte, feestelijke ereronde in de sporthal gemaakt worden, want na deze wedstrijd wachtte alweer het volgende treffen. Dames 1 van FIQAS Aalsmeer had het sterke Westside op bezoek. Wellicht waren de Aalsmeerse meiden extra gebrand op winst door de mooie wedstrijd van ‘hun’ heren, want de ploeg ging fanatiek van start. Met een puntje meer (10-9) werd de rust bereikt, maar hiermee was de strijd nog niet gestreden. Beide teams bleven fanatiek, en waren aan elkaar gewaagd, tot het laatste fluitsignaal. De eindstand was misschien wel terecht: 18-18. Prima gespeeld door de Aalsmeerse meiden en door het team van Westside. Mag ook best gezegd, toch?

Winst zondagvoetballers

De eerste zondagploegen van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart hebben de toeschouwers behoorlijk spannende wedstrijden voorgeschoteld, maar er kom ook na beide duels gejuicht worden. FC Aalsmeer zondag wist uit te winnen van Bernardus met 1-3 en RKDES wist thuis aan de Wim Kan Dreef net een puntje meer te scoren dan WVC. Onder een stralend zonnetje zag de vaste aanhang ‘hun’ Kudelstaarters winnen met 3-2.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 1 van FIQAS in actie tegen SV Sasja.