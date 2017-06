Weekend: Muziek en Aalsmeer Roest Niet

Aalsmeer – Er is weer van alles te doen dit weekend. Wonen in Aalsmeer is absoluut niet saai. Vanavond, vrijdag 9 juni, staat de bandbrouwerij weer in de agenda van de N201. Muzikanten zijn welkom om met elkaar muziek te maken, nummers in te studeren, etc. Voor de vaste groep deelnemers is het een spannende periode. Volgende week wacht tijdens het Flower Festival een optreden bij het Boerma Instituut. Aanvang is 20.30 uur. Zaterdag 10 juni is de N201 het domein voor metal-fans. De tweede editie van Ben’s Metalfest vindt plaats en liefst vijf bands gaan van zich laten horen. Het festival is van 16.30 tot 23.30 uur.

Geen fan van metal? Geen probleem. Aalsmeer biedt variatie. Zaterdagavond vraagt om een goede planning, want liefst drie Aalsmeerse bands verzorgen optredens. In café Joppe in de Weteringstraat gaan de spots aan voor de Whatts, in Bacchus in de Gerberastraat treedt de Remband op en in café Sportzicht in de Sportlaan komt de Van Alles en Nog Wat Band het publiek muzikaal vermaken. Aanvang alle optredens is rond 21.30 uur.

Zondag 11 juni is het (eindelijk) tijd voor Aalsmeer Roest Niet. Zo’n 200 klassieke auto’s en motoren gaan een tourrit maken door de ruime regio. De start is vanaf 9.00 uur bij The Beach aan de Oosteinderweg en hier worden vanaf ongeveer 15.00 uur de deelnemers weer terug verwacht. Ze krijgen een muzikaal onthaal, net als de bezoekers trouwens, want Kees Markman en Marcel Wilkes gaan plaatjes draaien. The Beach binnen stappen is ook een aanrader: Incidenten City. Brandweer incidenten van over de hele wereld, opgebouwd in Lego steentjes.

Fijn weekend!