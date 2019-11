Weekend: Avondje Knallen, sport en livemuziek

Aalsmeer/Kudelstaart – Vanavond, zaterdag 9 november, is het feest met een hoofdletter in Kudelstaart. Een Avondje Knallen in het mooie, vernieuwde Dorpshuis. Het feest staat in het teken van het carnavalseizoen 2020. De nieuwe Prins Carnaval wordt deze avond bekend gemaakt. Prins Marco neemt na twee jaar afscheid, aan wie draagt hij zijn steek over? In de jungle, het thema van deze feestavond, kan ook kennis gemaakt worden met de nieuwe Jeugdprins en de nieuwe Jeugdprinses en, heel spannend, het thema van het Carnaval van 2020 in Poelgilderdam wordt bekend gemaakt. Op de facebook-pagina van carnavalsvereniging De Pretpeurders worden diverse hints gegeven betreffende het thema. Iets met muziek? Wie het weet mag het antwoord bij binnenkomst inleveren en wie weet levert het een vrijkaartje voor het Prinsenbal op of deelname aan de grote optocht op zondag. Het Kudelstaarts Avondje Knallen begint om 20.11 uur en de entree bedraag 5 euro (legitimatie verplicht).

Niets met carnaval? Geen probleem, in Aalsmeer is ieder weekend van alles te doen. Zo kan er vanavond (zaterdag) genoten worden van tophandbal in De Bloemhof, zowel Heren 2 als Heren 1 en Dames 1 komen in actie, om resp. 18.45, 19.15 en 20.45 uur. Liever iets met muziek? Kiezen maar: Familie & Friends concert in N201 vanaf 20.30 uur, Amsterdamse Staff Songsters in de Ontmoetingskerk van Rijsenhout vanaf 20.00 uur, The Men Unplugged in Bacchus en The Black T’s in café Joppe vanaf ongeveer 21.00 uur.

Voor het Kudelstaartse toneel-circus wordt nog een weekje geduld gevraagd, maar een aanrader is zeker de toneel-voorstelling ‘Amateurs’ van De Rijzenspelers in dorpshuis De Reede vanaf 20.00 uur. Ook op 15 en 16 november.

En het weekend met muziek afsluiten kan eveneens. Zondag is weliswaar het concert van het Katelijne van Otterloo kwartet bij Bob & Gon uitverkocht, maar bij café Vleghaar in de Chrysantenstraat treedt de Aalsmeerse band De Klugt op vanaf 15.00 uur en in The Shack in Oude Meer wordt het swingen vanaf 16.00 uur met Them Lewis Boys.

Fijn weekend!