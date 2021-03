Weekaatje gaat (weer) niet door!

Aalsmeer – Helaas, het Weekaatje voor kinderen tijdens Pinksteren gaat niet door. “Jammer genoeg hebben wij recentelijk besloten dit jaar weer geen Weekaatje te organiseren. Er zijn op dit moment te veel onzekerheden om zo’n groot evenement te laten plaatsvinden”, laat de organisatie weten in een bericht.

Op 23 en 24 mei is het Pinksteren. Al vele jaren wordt deze dagen het bekende kampeerweekend voor kinderen gehouden op het terrein van de voetbalvereniging. Vorig jaar kon het evenement geen doorgang vinden door corona en ook dit keer is de pandemie de oorzaak. Het is momenteel nog onduidelijk wat er over twee maanden wel of niet kan ofwel of het virus de kop ingedrukt is of dan nog steeds sterk om zich heen grijpt. “Begrijpelijk”, reageren enkele ‘fans’ van het Weekaatje. “Wel heel verdrietig voor de kinderen.”

Eendags evenement

Een lichtpuntje in deze dan: “Wij zitten echter niet stil en denken na over het organiseren van een eendaags evenement”, gaat de organisatie verder. “Dit evenement zal aan het begin van het nieuwe seizoen op en rond het complex van FC Aalsmeer een uitdagende invulling krijgen.”

Een geweldig initiatief, toch nog iets leuks voor de kinderen om naar uit te kijken! Meer informatie volgt de komende maanden op de website van het Weekaatje.

Foto (archief): Weekaatje in 2014.