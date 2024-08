Week van lezen en schrijven in de Bibliotheek

Aalsmeer – In de Week van lezen en schrijven, dit jaar van 8 tot en met 15 september, organiseren de partners van het Taalhuis extra taalactiviteiten voor alle leeftijden. Zo krijgen mensen die Nederlands leren de rapworkshop Met Taal aan de Haal van Baas B. en kunnen in het Taalcafé in de Bibliotheek taalspelletjes gespeeld worden. Daarnaast zijn er activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden, zoals voorleesmiddagen, computercursussen en leeskringen eenvoudig lezen. Het volledige aanbod is te vinden op debibliotheekamstelland.nl/lezenenschrijven. Op de website staan ook boekentips en informatie voor wie mensen wil helpen bij hun taalontwikkeling.

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en daardoor vaak ook met het gebruik van computer en internet. Tijdens de Week van lezen en schrijven vraagt Stichting Lezen en Schrijven samen met partners uit heel het land extra aandacht voor mensen die hier moeite mee hebben. In Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn zetten de organisaties die samenwerken in het Taalhuis Amstelland het belang van taal en digitale vaardigheden op de kaart. De Week van lezen en schrijven begint op Wereldalfabetiseringsdag. Dat is dit jaar op zondag 8 september.

Stimulerend en superleuk

“Tijdens de Week van lezen en schrijven willen we laten zien dat je je hele leven kunt blijven leren, ook als het gaat om vaardigheden als lezen en schrijven. Én dat in Amstelveen en Aalsmeer enthousiaste vrijwilligers zich inzetten om mensen hierbij te helpen”, aldus Anton Furnée van De Bibliotheek Amstelland. Bas ten Asbroek is een van de vrijwillige taalcoaches die mensen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Hij vindt het heel dapper dat mensen de stap zetten om Nederlands te leren. “Iedereen heeft dingen die die niet kan”, aldus Bas. “Maak er geen probleem van, maar doe er iets aan, en houd er lol in. Het leven zou gigantisch saai zijn als je niets nieuws leert. Het is stimulerend en superleuk om mensen daarbij te helpen.”

Zelf taalvrijwilliger worden?

Iedere dinsdag komen mensen samen in het Taalcafé in de bieb om met elkaar Nederlands te praten. Drie deelnemers zitten bij elkaar aan tafel te wachten tot het Taalcafé start. “Je leert hier mensen kennen uit verschillende landen. We praten vaak over verschillende gewoonten, en we geven elkaar tips om de weg te vinden in de samenleving, het is heel gezellig.” Inwoners van Aalsmeer en Amstelveen die mensen willen helpen bij hun taalontwikkeling, kunnen terecht op www.amstelveenvoorelkaar.nl en www.aalsmeervoorelkaar.nl.

Over het Taalhuis

In het Taalhuis kan iedereen met een taalvraag langskomen. Je kunt er informatie of advies krijgen over oefenen met een taalvrijwilliger, taalcursussen, of over programma’s op de computer waarmee je zelf aan de slag kan. Taalhuis Amstelland is een samenwerkingsverband tussen Stichting Wereldbuur, Vrijwilligerscentrale Amstelland, Participe Amstelland, Toptaal, Conrado, Sipi, de Bibliotheek Amstelland, Serviceclub De Lions, Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer.

Platform kennis en cultuur

De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De Bibliotheek is 7 dagen per week open, heeft 4 vestigingen in 3 gemeenten, ontvangt zo’n 700.000 bezoekers per jaar, heeft ruim 36.000 leden, een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud: debibliotheekamstelland.nl