Week van de moestuin bij Meerlanden

Rijsenhout – Van 2 tot en met 9 april organiseert Meerlanden de Week van de Moestuin. Na het overweldigend aantal aanvragen van buurtmoestuinen, volkstuincomplexen, pluk- en schooltuinen is besloten om een week lang op bijna 100 adressen in de regio gratis 200.000 kilo MeerCompost rond te brengen. Deze natuurlijke bodemverbeteraar maakt het afval- en grondstoffenbedrijf zelf in de Groene Energiefabriek van organisch keuken- en tuinafval (GFT en Etensresten) dat bij huishoudens en bedrijven in de regio wordt ingezameld. MeerCompost voedt de bodem van tuinen met nieuwe energie en zo is de cirkel rond: van organisch afval weer naar voedsel.

Ruim 3x zoveel aanvragen

Moestuinders die in aanmerking wilden komen, konden zich aanmelden via een speciaal e-mailadres. Oorspronkelijk zouden maximaal 30 initiatieven in aanmerking komen voor de gratis MeerCompost. De belangstelling bleek echter vele malen groter. Meerlanden besloot daarop aan álle verzoeken van collectieve initiatieven te voldoen. Vanaf 2 april rijden de vrachtwagens met MeerCompost een week lang naar bijna 100 tuinlocaties in de hele regio.

Zelf groenten verbouwen

“Moestuinieren is de laatste jaren steeds populairder. Sinds de coronacrisis heeft dit helemaal een vlucht genomen. Wat is ook mooier dan samen met je buurt, gezin of klasgenoten je eigen groenten en fruit te telen en op te eten? Zo pluk je letterlijk de vruchten van het scheiden van GFT en Etensresten”, aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden.

De jaarlijkse Landelijke Compostdag, waarop medewerkers van Meerlanden doorgaans in vijftien gemeenten ruim 50.000 zakken gratis MeerCompost uitdelen, werd ook in 2021 geannuleerd. Desondanks is de vraag naar natuurlijke compost uit organisch keuken- en tuinafval en etensresten onder moestuinders groot. Daarom bedacht Meerlanden dit corona-proof evenement en zette deze uit in en met de gemeenten waarvoor ze het GFTe verwerkt.

Organisch afval weer voedsel

Door de MeerCompost uit te delen sluit Meerlanden samen met bewoners en gemeenten de lokale voedselketen; van organisch afval opnieuw naar voedsel. Van GFT wordt compost gemaakt. Door de bodem hiermee te verrijken stimuleert het de groei van groente en fruit op een milieuvriendelijke manier. Na het eten van de gewassen kunnen schillen, loof en klokhuizen in de GFT-afvalcontainer zodat er weer compost van gemaakt kan worden. Dit gebeurt in de Groene Energiefabriek van Meerlanden door een combinatie van vergisting en compostering. Het eindproduct MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen en geschikt als natuurlijke bodemverbeteraar voor de moestuin.