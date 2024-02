Wedstrijd Atlantis F2 tot het eind spannend

De Ronde Venen – Op zaterdag 3 februari speelde Atlantis F2 in Amsterdam tegen Rhoda F2. Eerder dit seizoen had onze F2 al thuis met 5-2 gewonnen van Rhoda, de verwachtingen waren dus positief.

Vol goede moed begonnen de spelers van Atlantis aan deze wedstrijd maar helaas werden zij binnen de eerste vijf minuten al verrast door een doelpunt van Rhoda maar het team herpakte zich meteen en ging in de aanval. Dit resulteerde in de gelijkmaker die binnen vijf minuten al volgde door Mirjam die de bal kreeg toegereikt van Juno.

Niet veel later scoorde Julie Ann in een mooie samenwerking met Nora de 1-2. Dit voelde zichtbaar goed! Ook Rhoda kreeg veel kansen om te scoren maar er werd onder andere door Levi heel goed verdedigd. De spelers van beide teams daagden elkaar flink uit tijdens de wedstrijd. In het Rhoda-team zat ook een tweeling die voor aardig wat verwarring zorgden qua verdediging.

Zo’n tien minuten voor het eind van de wedstrijd scoorde Mirjam in een samenwerking met Maud het derde doelpunt voor Atlantis! Na 1 minuut volgde het tweede punt van Rhoda.

Tot het eind bleef het heel spannend omdat de bal nog een keer in de korf van Atlantis leek te komen maar gelukkig is dit niet gelukt. Atlantis werd de winnaar met 2-3!