WAVERVEEN: VAN BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI

Regio – Onder de verantwoordelijkheid van de historische vereniging De Proosdijlanden geeft de Stichting Proosdijer Publicaties dit najaar een rijk geïllustreerde uitgave over de historie van Waverveen uit. U kunt nu al voordelig intekenen à € 20,- per boek.

De enorme collectie van Jan Compier in het Poldermuseum is de belangrijkste bron voor het vervaardigen van dit nieuwe boek over Waverveen. Het met honderden foto’s geïllustreerde en fraai door Pijl14 vormgegeven boek geeft een prachtig beeld van het leven in een kleine boerengemeenschap in de afgelopen eeuwen.

De verhalen zijn geschreven door Arie Bloed. In het boek beschrijft hij tien eeuwen Waverveen, met aandacht voor de rechtspraak, de droogmaking van de plassen, de schouten en burgemeesters, natuurlijk de Cliffordweg, de boerderijen in de polder, Nessersluis, de Machinebuurt, de school en de oorlog en ten slotte nog Waverveen in de kunst en diverse bijnamen van bekende Waverveners als Blauwe Han, Dikke Dorus, Jan Muis, Moeder Ooitje, Dirk Hoed, Witte Wout.

Smullen

Iedere Wavervener zal smullen van de foto’s en verhalen in dit foto- leesboek. Maar elke liefhebber van de plaatselijke geschiedenis wil dit boek hebben. Honderden foto’s van Waverveners, van hun huizen en straten, keurig aangevuld door kaartjes met plaatsaanduidingen van de foto’s en klassenfoto’s, aangevuld met vrolijke anekdotes en belevenissen. Zo is dit prachtige naslagwerk een heerlijke nostalgische belevenis, ook voor de breder geïnteresseerde lezer.

Voorintekenen kan via: www.proosdijlanden.nl (onder ‘publicaties’)