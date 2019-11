Watertoren oranje voor actie Orange the World

Aalsmeer – Voor het eerst doet ook Aalsmeer mee aan de wereldwijde actie om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Tijdens ‘Orange the World’ worden wereldwijd belangrijke gebouwen in een oranje licht gezet om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. In Nederland van hunnebedden en bruggen tot stadhuizen en paleizen. En in Aalsmeer is nu de watertoren in de oranje schijnwerpers gezet.

Burgemeester Gido Oude Kotte tijdens de bijeenkomst voor de actie tegen geweld tegen vrouwen.

In Europa heeft één op drie vrouwen te maken (gehad) met fysiek of seksueel geweld. In één op de drie gevallen in Nederland betreft het huiselijk geweld. “Het is belangrijk dat vrouwen hun verhaal kunnen en durven delen. Vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld verdienen een veilige herstart en hoop voor de toekomst”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte tijdens de in De Oude Veiling georganiseerde bijeenkomst afgelopen maandag 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.

De groep actievoerders met oranje sjaals.

Het initiatief om ook in Aalsmeer aandacht te vragen om geweld tegen vrouwen te stoppen is genomen door het 19-jarige CDA-raadslid Thirza van der Meer en Lucie Hofman van de Soroptimistenclub Ronde Venen en Uithoorn. Alle vrouwen, die zich actief inzetten voor de actie droegen deze avond oranje sjaaltjes. Oranje is de kleur van de dageraad die aanbreekt en staat voor een hoopvolle toekomst voor vrouwen en meisjes zonder geweld. “Wij dragen deze sjaals om onze saamhorigheid te tonen aan vrouwen en meisjes die geweld ondergaan”, aldus de dames. De groep hoopt dat nog veel meer gemeenten deel gaan nemen aan de actie, zodat deze zich als een olievlek door heel Nederland verspreid.

Initiatiefneemster Thirza van der Meer.

Tot 10 december, de dag van de rechten van de mens, blijven alle gebouwen wereldwijd oranje gekleurd en tot deze datum vormt in Aalsmeer de oranje watertoren het middelpunt om in actie te komen tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.