Watertoren in augustus iedere zondag open

Aalsmeer – Op de komende zondagen 11, 18 en 25 augustus is de Aalsmeerse watertoren geopend! Deze zondagen kan van 13.00 tot 17.00 uur de watertoren bezocht en bezichtigd worden en natuurlijk kunnen bezoekers naar boven via de grote en later kleine trappen. Vanaf boven op de ‘trans’ is er een schitterend uitzicht over Aalsmeer en verre omgeving. Uiteraard liggen de Westeinderplassen te blinken in de – hopelijk aanwezige – zon, terwijl het gebied van Schiphol en Amsterdam ook prima te zien is. Bij heel helder weer is het zelfs mogelijk om de Utrechtse Domtoren te zien en de zender Lopik te onderscheiden.

De watertoren is ruim 50 meter hoog en het is verbazingwekkend dat vanaf deze hoogte al van zulke vergezichten genoten kan worden. Steeds meer Aalsmeerders en mensen uit de (verre) regio komen regelmatig terug naar de watertoren om weer naar boven te gaan en het uitzicht te ‘proeven’. Meestentijds is dit tijdens de openingstijden, maar er is ook de mogelijkheid om met een groep op een afgesproken tijd het rijksmonument te bezoeken en te beklimmen.

Uit het gehele land is hiervoor al belangstelling geweest. Vooral voor mensen, die de watertoren in zijn geheel niet kennen,is het bezoek één grote verrassing. Voor groepsbezoek kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer per mail: info@aalsmeer-watertoren.nl of bel: 06-53928054. Als men naar boven gaat zijn de kosten voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro. Op de website van de watertoren is veel informatie te vinden: www.aalsmeer-watertoren.nl.

Foto: De watertoren van Aalsmeer. Foto: aangeleverd