Watertoren ‘gekiekt’ vanaf grote hoogte

Aalsmeer – Tijdens de officiële opening van het vernieuwde Raadhuis afgelopen zaterdag 25 januari is de ladderwagen van de Brandweer ingezet om inwoners op grote hoogte te brengen. Hiermee werd een kijkje gegeven op de zonnepanelen op het dak van het Raadhuis. Ook kon het beeld van Flora van dichtbij bekeken worden en natuurlijk kon genoten van een weids uitzicht over Aalsmeer.

Na de open dag is de ladderwagen niet direct teruggebracht naar de kazerne. Fotograaf Kick Spaargaren is met Aad en Andrew van de Brandweer naar het Surfeiland gereden. Hier is de ladderwagen op het puntje van de landtong gezet. Het gaf Kick de mogelijkheid om op 30 meter hoogte foto’s te maken van de watertoren.

Slechtvalkenpaar Youngster en Sidonia

Afgelopen zondag 26 januari was voorlopig de laatste mogelijkheid om naar de top van dit rijksmonument te klimmen. De slechtvalken Youngster en Sidonia hebben al enige tijd geleden hun intrek genomen in hun ‘liefdesnest’. Sinds 28 december zijn ze regelmatig samen in beeld van de camera van de stichting Werkgroep Slechtvalk Aalsmeer. Er zijn wat bezoeken geweest van andere vrouwelijke slechtvalken, maar zij werden hardhandig door Sidonia de weg gewezen.

Volgens de stichting is het voorjaar voor de slechtvalken begonnen op 18 januari en het laatste nieuws is dat op 27 januari de eerste paring is gezien. Door de top van de toren enkele maanden te sluiten, krijgen de slechtvalken alle rust om een gezin te stichten. Naar verwachting kan de watertoren weer rond juni beklommen worden. Het benedengedeelte is overigens wel open voor bezoekers en scholen op afspraak.

Foto’s: www.kicksfotos.nl