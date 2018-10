Water Vinkeveense Plassen te schoon

Ronde Venen Belang start petitie tegen defosfatering

Het water van de Vinkeveense Plassen is helder, zeer helder. Het heeft echter ook een schaduwzijde. Door het schone, heldere water zitten er nagenoeg geen voedingsstoffen meer in voor plantengroei. Belangrijkste oorzaak is de defosfateringsinstallatie van Waterschap AGV. Deze installatie haalt, zoals de naam al zegt, fosfaat uit het water, voordat dat naar de Vinkeveense Plassen gaat. Fosfaat is een van de belangrijkste voedingsstoffen voor algen en plankton, die samen met andere micro-organismen en insecten weer de voedselbron zijn voor vissen. Door de defosfatering wordt niet alleen het fosfaat eruit gehaald, maar worden ook micro-organismen verwijderd. Het resultaat van de defosfatering is dat visstand hard achteruit holt. Ook zijn er al soorten verdwenen.

5 voor 12

“Het is 5 voor 12”, aldus Anco Goldhoorn, die namens de Fractie van Ronde Venen Belang een petitie is gestart om tenminste de defosfatering te stoppen. “Als je vaart of zwemt, is het natuurlijk heerlijk dat het water zo helder is. Maar onder water gebeurt veel meer. Daar zouden algen en micro-organismen in grote diversiteit moeten floreren. Dat was oorspronkelijk ook zo. Totdat het Waterschap besloot om het fosfaat uit het water te halen. Deze maatregel werkt desastreus uit. Iedereen weet dat fosfaat een voedingsstof is voor algen en micro-organismen. Haal je het fosfaat, maar zelfs ook de micro-organismen er uit, dan krijg je bijna, zoals ik het zou noemen, dood water. Wel helder, maar dood. Maar we kunnen er nog wat aan doen!

Daarom starten wij vandaag een petitie om tenminste de defosfatering te stoppen. Misschien krijgen we dan het ecologisch evenwicht, waar ook een grote variëteit aan vissen zich thuis voelt, weer terug”.

Petitie

Vinkeveense Plassen weer een echt recreatiegebied

De Vinkeveense Plassen zijn voor veel mensen een belangrijk recreatiegebied. Zwemmen, varen, duiken en vissen. Daar staan de Plassen om bekend. De laatste jaren neemt de belangstelling voor duiken en vooral vissen sterk af.

Anco Goldhoorn: “In het verleden kwamen er veel mensen vissen. Je trof op de Plassen ook veel vissers aan die een aantal dagen bleven. Goed voor de horeca. Maar wat zie je? Het aantal vissers is gedecimeerd. Hoeveel mensen komen er nog vissen? Bijna geen een meer. En waarom zou je ook? Je vangt geen vis meer.

En dan de duikers. Regelmatig hoor ik de klacht van duikers dat helder water mooi is, maar dat is alleen maar mooi als je ook wat ziet. Als je als duiker al wat ziet is dat de bus die onder water ligt, maar bijna geen enkele vis meer. Dan wordt duiken toch ook steeds minder interessant?

Stop de defosfatering

“Het is 5 voor 12, maar nog net niet te laat”, aldus Goldhoorn. “Teken de petitie op https://vinkeveenseplassen.petities.nl en laat weten dat ook jij een natuurlijk evenwicht wil. Stop dus de defosfatering.