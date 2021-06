Wat wordt het thema van de Pramenrace?

Aalsmeer – De kaarten voor de Feestweek-avonden op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 september zijn volledig uitverkocht. Uniek, want bij aanvang van de voorverkoop waren nog geen namen bekend van artiesten en bands die komen optreden. Aalsmeer heeft duidelijk zin in een feestje! Noteer in de agenda, want geboekt tot nu toe zijn: Latin-koning Rolf Sanchez en Marcel Fisser band op donderdag, Tino Martin op vrijdag en Wilbert Pigmans, Stef Ekkel, René Karst en de band Pater Moeskroen op zaterdag. Voor de feestavond op woensdag 8 september zijn nog beperkt kaarten te koop. Reserveren kan via www.feestweek.nl.

Online ‘feestavond’

Ook SPIE is volop in beweging als het om het organiseren van de Pramenrace 2021 gaat. Op zaterdag 11 september klinkt rond het middaguur het startschot. Her en der komen nu reeds pramen boven water en worden de penta’s uit het vet gehaald. Ook naar dit feestje wordt toe geleefd. Maar in welke outfits dienen de teams deze dag te verschijnen? ‘Spie goes USA’ was het thema van 2020, maar het bestuur heeft gekozen voor een nieuw, fris thema voor een extra feestelijke terugkeer van deze voor veel Aalsmeerders leukste dag van het jaar.

Nieuwsgierig? Dan aanstaande donderdag 10 juni Facebook openen, want om 20.00 uur wordt online het thema van de Pramenrace 2021 bekend gemaakt. SPIE kennende is veel aandacht aan de ‘feestavond’ besteed. Net als ‘live in the Beach’ wordt met foto’s en meer (hints) een aanloop gemaakt naar het onthullende moment… Uiteraard wordt het thema ook zo snel mogelijk gepubliceerd op deze nieuwssite van de krant: www.meerbode.nl. Op www.pramenrace.nl informatie over de race (en straks het thema), tijdstip van inschrijving, regels en meer.