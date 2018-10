‘Wat gebeurde er ooit in Kudelstaart?’

Aalsmeer – Wat moest het dorp met maar liefst vier kolfbanen? Waarvan schrokken de vier Kudelstaartse zouaven die terugkeerden uit vreemde krijgsdienst? Waarom koos het Pruisische veldleger ‘Kuttelstedt’ als hoofdkwartier? En welke gebeurtenis leidde tot een verplichte klopjacht op ‘heidenen’ door alle Kudelstaartse mannen? Inwoners van Kudelstaart krijgen hier op 19 oktober de antwoorden op.

Deze (en vele andere) actuele sociale onderwerpen worden door historicus Jan Willem de Wijn aan de hand van tal van afbeeldingen in de context van eeuwen geleden geplaatst. Daarbij ligt de nadruk op de geschiedenis van Kudelstaart vanaf het ontstaan van Schonedorp tot 1850. Deze lezing is die avond het eerste deel van een historisch tweeluik.

Toen en nu

Het tweede deel bestaat uit een presentatie over veranderingen in Kudelstaart in de periode van 1850 tot heden. Toen en Nu wordt in beeld gebracht door Wim Roodenburg aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten.

Onbekende aspecten

Beide presentaties vinden plaats in oktober omdat dat de Maand van de Geschiedenis is. En omdat de stichtingen Oud Aalsmeer en Historische Tuin in die maand hun respectieve 50- en 40-jarige jubileum vieren. De stichtingen willen met informatieve bijeenkomsten (nieuwe) inwoners van Kudelstaart (beter) bekend maken met de vaak onbekende aspecten van de geschiedenis in het dorp waar ze wonen.

De twee lezingen vinden vrijdag 19 oktober aansluitend plaats in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.15 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Foto: Kudelstaart anno 1740, het huidige Vrouwentroost. Bekeken vanaf het fort richting de Hornmeer.