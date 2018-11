Warm welkom voor Sint in Kudelstaart

Kudelstaart – De voorspellingen qua weer waren niet goed, het zou gaan regenen. Maar gelukkig is het droog gebleven zaterdag 24 november en kon Sinterklaas zonder paraplu welkom geheten worden in Kudelstaart. Zijn komst bracht heel veel kinderen met (groot)ouders op de been. In groten getale waren ze naar de intocht bij de Loswal aan de Herenweg gekomen. Sint arriveerde in de pakjesboot en had een grote groep Pieten meegenomen.

Sinterklaas mocht vele mooie tekeningen en andere kunstwerkjes in ontvangst nemen. Leuk om te zien was dat diverse kinderen zichzelf ook omgetoverd hadden tot Sint of een Pietenpak hadden aangetrokken om het feest op te luisteren.

Te voet ging de Goedheiligman naar Dorpshuis ’t Podium. Een lange tocht, want onderweg zijn heel veel kinderhandjes geschud en op de foto met Sint en/of de Pieten is populair. Heel gezellig, zeker met alle Pieten die allerlei capriolen uithaalden.

In het Dorpshuis was het na de intocht feest voor de jongste inwoners en dat zijn er veel, zo bleek. Helemaal vol was de grote zaal, met alleen kinderen, want ouders worden (heel begrijpelijk) buiten de deur gehouden. Voor Sinterklaas stond een prachtige stoel klaar op het podium. Er zijn liedjes gezongen, verhalen verteld en natuurlijk is er gedanst met de Pieten. Met rode wangen verlieten de jongens en meisjes na afloop de zaal. Moe, maar vol verhalen. Vast op tijd naar bed vanavond, maar morgen weer vroeg op: Wie weet wat er in je schoen zit…