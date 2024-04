Wandelnetwerk ‘Groene Lint’ officieel geopend

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Het heeft wat voeten in aarde gehad, letterlijk zelfs, maar sinds maandag 15 april is ‘Het Groene Lint’ nu officieel een feit. Wethouder Sven Spaargaren kwam, gewapend met paraplu en bossen bloemen het startsein geven om dit wandelnetwerk te openen. En daar was nog heel wat belangstelling voor. Het weer beloofde niet veel goeds en van het oorspronkelijke plan om deze ochtend de laatste meters gras in te zaaien kwam niets terecht. Te nat, te koud. Samen met Bernt Schneiders, voorzitter van Stichting Leefomgeving Schiphol, onthulde de wethouder, door het wegtrekken van een zwart doek, het houten paaltje met plaquette dat de wandelroute markeert. De boeketten waren voor de initiatiefnemers van dit bijzondere project en werden uitgereikt aan Marcel Bartels, Rob Lugterhorst en Gert Jonkers. Sietske van der Broek, initiatiefnemer van het eerste uur, was niet aanwezig en haar boeket ging, zeer verdiend, naar Bernt Schneiders. Mede door financiële steun van SLS is dit plan mogelijk gemaakt. Sven Spaargaren memoreerde nog even de helaas overleden Klaas Joren, die ook lid was van de initiatiefgroep. Met elkaar hebben ze zich actief ingezet om dit plan te realiseren.

Het Groene Lint verbindt de groengebieden vanaf het Amsterdamse bos tot aan de Westeinderplassen en biedt daarmee mooie routes voor enthousiaste wandelaars. De Hoge Dijk is jammer genoeg nog een ‘blind stuk’. Daar ligt voor de gemeente nog een uitdaging om met de bewoners tot een compromis te komen. Leuk idee van Frans Huijbregts van Participe is om een plan te ontwerpen waarin de groene wandelpaadjes in Aalsmeer en Kudelstaart met het Groene Lint verbonden worden. Zo ontstaan er leuke ‘ommetjes’ door het hele dorp. Het heeft een lange aanlooptijd gekost, want in 2018 is de initiatiefgroep al met het plan gestart, maar nu zes jaar later ligt ‘Het Groene Lint’ klaar om te betreden.

Foto: De initiatiefgroep met v.l.n.r. Rob Lugterhorst, Marcel Bartels en Gert Jonkers.