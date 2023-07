Wandeling met gids over Hartekamp en Overplaats

Bennebroek – Wandel zondagmiddag 16 juli met een gids van Landschap Noord-Holland over de historische plaatsen Hartekamp en Overplaats bij Bennebroek en laat je alles hierover vertellen.

Je wandelt vanaf het vertrekpunt langs de oranjerie naar het hoofdgebouw van De Hartekamp.

Speciale aandacht wordt gegeven aan de inrichting van het parkbos door tuinarchitect Zocher. Vervolgens kom je op de plek waar de menagerie, het tuintheater en het koetshuis hebben gestaan.

Je steekt de Herenweg over voor een bezoek aan Overplaats. In beeld komen onder andere de Parnassusberg, de theekoepel, het amfitheater en de plantentuinen ten tijde van George Clifford en Linnaeus, de Zwitserse brug en de vallei, de bleekbergen en bleekvelden van de Gliphoeve. De gids gaat kort in op de geschiedenis van Hertenduin, Eikenrode, de Prinsenlaan en Dennenheuvel. Vervolgens loop je door het bospark van De Hartekamp terug naar het vertrekpunt.

Wanneer: zondag 16 juli van 14.00 tot 15.30 uur

Vertrekpunt: Rijksstraatweg 3; 2121 AA Bennebroek; ingang Overplaats tegenover tankstation

Zin om mee te gaan? Aanmelden op www.gaatumee.nl

Foto: Huize Hartekamp. Foto: Arthur Schaafsma