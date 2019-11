Wandelen in het bos met de boswachter

Amstelland – Ga met de boswachter op pad in het Amsterdamse Bos op zondagmiddag 17 november om 14.00 uur. Het is volop herfst in het bos, maar misschien voel en zie je de winter ook al. Een struinwandeling met de boswachter voor iedereen ouder dan 12 jaar. Onderweg hoor je allerlei wetenswaardigheden.

Start is bij De Boswinkel en de kosten zijn 5 euro per persoon. Aanmelden via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.,