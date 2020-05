Wandel- en fietsboekjes De Ronde Venen

Regio – Vanaf heden zijn er bij de boekhandels in De Ronde Venen wandel- en fietsrouteboekjes te koop. In het wandelrouteboekje ‘Benen door De Ronde Venen’ staan ruim 30 wandelroutes verzameld, variërend in lengte van 2 tot 20 kilometer. Langs (stille) watertjes, forten, dijken, door de natuurgebieden Waverhoek, Botshol en de Bovenlanden en de laaggelegen polders. De kaarten zijn overzichtelijk gerangschikt en duidelijk leesbaar. Kortom een aanrader voor iedereen die de komende tijd eens lekker de benen wil strekken.

In het fietsrouteboekje ‘Fietsen door De Ronde Venen’ staan een aantal korte en ietwat langere fietsroutes vermeld. Deze langere routes zijn eenvoudig op te splitsen in delen. Het boekje heeft een handzaam formaat (A5). Je hebt dus geen last van een kaart die tijdens het fietsen in je gezicht waait. De fietsroutes zijn voorzien van een QR-code, enkele handige tips, rustpunten (horeca) en ook goed te combineren met een korte wandeling uit het bovengenoemde boekje ‘Benen door De Ronde Venen’.

Beide boekjes zijn een uitgave van Pijl 14 grafisch ontwerp en zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in De Ronde Venen en TIP Vinkeveen voor maar € 2,50 per stuk.