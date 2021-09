Waar fietsen in de 1e J.C. Mensinglaan?

Aalsmeer – De herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg nadert de voltooiing. De fietsers moeten nog even geduld hebben om hun weg ‘rechtdoor’ langs de route te kunnen rijden. Uiteraard en gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om van a naar b te komen, maar één daarvan is een raadsel en vraagt om een her-aanpak.

Wie vanuit de Hortensialaan de 1e J.C. Mensinglaan in fietst rijdt een stukje over een vrijliggend fietspad dat vervolgens, bij de Gloxiniastraat, overgaat in een voetpad langs het rijtje woningen hier. Naast het voetpad is een brede strook groen (nu nog hoog onkruid), dat best ‘omgetoverd’ kan worden in een fietspad, waarbij er zelfs nog wel een groenstrook(je) over kan blijven. Door de huidige inrichting gebruiken de meeste fietsers het voetpad als doorgaande route, wat begrijpelijk is, maar natuurlijk ergernis en ongewenste situaties geeft. Zeker omdat het een ‘druk punt’ is waar zowel fietsers als voetgangers (scholieren) gebruik van maken.

Er wordt echter geen route (borden) aangegeven hoe de fietsers wel zouden moeten rijden. Vanaf de kant van de Witteweg worden fietsers via een rode strook de 1e J.C. Mensinglaan opgestuurd en blijven hier dan natuurlijk rijden tot de Hortensialaan. Ook hier geen route-borden. Hopelijk gaat nog eens goed gekeken worden naar de (onbegrijpelijke) inrichting en volgt snel handelen voor zowel fietsers, voetgangers als de bewoners hier.