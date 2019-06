VZOD actief op braderie Kudelstaart

Kudelstaart – Afgelopen woensdag 19 juni werd tijdens de Kudelstaartse feestweek weer de jaarlijkse braderie gehouden. Onder lekkere zonnige weersomstandigheden stonden vele kramen opgesteld rond het winkelcentrum.

Voor de sportievelingen was er ook de mogelijkheid om kennis te maken met korfbal. Korfbalvereniging VZOD had maar liefst zeven korfbalpalen (hoog en laag, grote en kleine korven) opgesteld met vele ballen. Vooral de jeugd (vanaf 4 jaar) maakte hier in grote getalen gebruik van en kon naar hartenlust oefenen met altijd prijs voor het enthousiasme.

Ook lagen er leuke kleurplaten en waren er verspreid over de braderie frisbees opgehangen met een letter die met elkaar één woord vormden (korfbal!) en mocht men raden hoeveel poppetjes er in een pot zaten. Aan beide onderdelen was een prijs verbonden. De beide prijswinnaars krijgen vandaag, zaterdag 22 juni, op het mooie sportcomplex van het 70 jaar jubilerende VZOD aan de Wim Kandreef een cadeaubon uitgereikt. Meer informatie over deze feestdag én over de gezelligste korfbalvereniging op www.vzod.nl