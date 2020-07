VVD tevreden over ruimere winkeltijden op zondag

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 2 juli heeft de gemeenteraad alsnog besloten de winkeltijden op zondag te verruimen. Een voorstel om het mogelijk te maken de winkeltijden op zondag al om 10.00 uur te openen, kreeg de meerderheid in de gemeenteraad. VVD Aalsmeer heeft zich altijd ingezet voor ruimere openingstijden, dus is blij dat de gemeenteraad dit besluit heeft genomen.

Vier jaar geleden was VVD Aalsmeer de initiatiefnemer achter de zondagopenstelling. Tot die tijd, was het in Aalsmeer in het geheel niet mogelijk om op zondag boodschappen te halen. De afgelopen jaren bleek de zonndagopening een succes. Ondernemers vroegen vervolgens aan het college om de winkels ruimer te openen. Een voorstel van VVD wethouder Van Rijn haalde in december 2019 geen meerderheid.

Inmiddels blijkt de stemverhouding in de raad te zijn veranderd en kunnen in Aalsmeer op zondag de winkels vanaf 10 uur open. VVD fractievoorzitter Dirk van der Zwaag is hier blij mee. “Ondernemers kunnen zelf de keuze maken om op zondag wel of niet open te gaan. Inwoners kunnen zelf de keuze maken om op zondag wel of niet hun boodschappen te halen. Wij zijn dan ook tevreden met de uitkomst van de stemming in de gemeenteraad. Het heeft langer geduurd dan wij hadden gewild, maar het is nu geregeld. En dat is fijn voor zowel ondernemers als inwoners in Aalsmeer”.