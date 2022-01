VVD steunt heropening winkels in Aalsmeer

Aalsmeer – Wat donderdag 13 januari nog een ‘ludieke actie’ van de winkeliers in Aalsmeer en Kudelstaart leek, werd op vrijdag 14 januari opeens tot veler verrassing werkelijkheid. Tijdens de laatste persconferentie werd bekend gemaakt dat de winkels, ‘onder voorwaarden’ op zaterdag 15 januari open mochten.

Reden voor de VVD-fractie om een groot aantal winkeliers in Aalsmeer te bezoeken en te verrassen met ‘een hart onder de riem’. Rond het middaguur verzamelden de VVD leden zich in de Zijdstraat en het was al meteen voelbaar. Er zat weer leven in het hart van Aalsmeer.

Winkel na winkel werd aangedaan en werd er letterlijk een ‘hart’ uitgedeeld. Omgekeerd kregen de VVD-ers vaak een chocolade hart aangeboden door de winkeliers. In de korte gesprekken, want het was druk, was de opluchting te horen: “We mogen weer open!” En toch ook veel: “Het had niet veel langer moeten duren.” En: “Gelukkig mogen we weer, maar nu de horeca nog!”

Fractievoorzitter en Lijsttrekker Dirk van der Zwaag over de winkelopening: “Dit kwam ook voor onze fractie als een verrassing, maar we zijn dolblij dat onze Aalsmeerse en Kudelstaartse winkels weer open kunnen. Met deze “hart onder de riem” actie willen we onze betrokkenheid bij onze ondernemers laten blijken.”