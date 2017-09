Vuurwerk ook op Schiphol te zien

Aalsmeer – Van diverse inwoners krijgt de redactie foto’s van de vuurwerkshow afgelopen zaterdagavond 2 september. Veelal prachtige foto’s, genomen vanaf de waterkant nabij de watertoren, maar ook in Kudelstaart (met de watertoren op de achtergrond) en bijzonder: Vanaf Schiphol.

Maker van de foto is Peter de Vries, de Kudelstaarter schrijft:

“Ik had nachtdienst en was in de gelegenheid om vanaf mijn werkplek wat foto’s van het vuurwerk van afgelopen zaterdagavond te maken. Ik zit in de Nood- of Standbytoren (de oude verkeerstoren) op 37 meter hoogte. Het is de KNMI waarneemruimte waar het Weer op Schiphol bewaakt wordt en de rapporten van het actuele weer verspreid worden.”